Зарплата почтальонов в Псковской области вырастет в ноябре

16:36, 24 июля 2019, ПАИ

В ноябре работники почты станут получать повышенную зарплату. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала ФГУП «Почта России» Санкт-Петербурга и Ленинградской области, этом заявил директор макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Дмитрий Серебренников сказал, что одна из ключевых задач предприятия – создание достойных условий труда, чтобы работники почты гордились своей работой. По его словам, у «Почты России» в планах в течение 1,5 лет довести уровень оплаты труда работников отделений почтовой связи, которые перевозят почтовую и письменную корреспонденцию, до среднерыночной по сопоставимым профессиям.

При этом на повышение доходов сотрудников отделений почтовой связи за этот период направят 11,5 млрд рублей собственных средств предприятия. Всего программа повышения зарплат затронет почти 224 тысячи почтовых работников.

Дмитрий Серебренников подчеркнул, что в результате реализации программы повышения зарплат работникам отделений почтовой связи они вырастут в среднем на 20%. «В Псковской области повышение коснется 1 тысячи 746 сотрудников почтовиков», – отметил он.

Стороны обсудили план совместных мероприятий до конца 2019 года, согласно соглашению о взаимодействии в сфере совершенствования и развития почтовой связи на территории региона между администрацией Псковской области и Псковского филиала «Почты России», подписанному в прошлом году. Помимо того, шла речь о разработке и внедрении программы поддержки сельских отделений связи, а также открытии новых отделений в регионе.

Михаил Ведерников указал на то, что областные власти готовы оказать всю необходимую поддержку Псковскому филиалу «Почты России». «Повышение зарплаты работников почты – важное событие для всего региона, и мы рады, что «Почта России» реализует его в Псковской области уже осенью 2019 года. Со своей стороны, мы намерены предоставить льготы по транспортному и земельному налогу, при условии вложения высвободившихся средств в инфраструктуру УФПС Псковской области», – добавил губернатор.