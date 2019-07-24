Опытом по продвижению культурно-исторического наследия обменялись псковичи с латвийскими коллегами

16:40, 24 июля 2019, ПАИ

В Даугавпилсе (Латвия) состоялся V международный фестиваль исторической реконструкции «Динабург-1812». На нём делегация Пскова, в составе которой были депутаты гордумы, смогла обменяться опытом по продвижению культурно-исторического наследия с латвийскими коллегами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

По словам председателя комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристины Кобызь, в рамках этой ознакомительно-обучающейся поездки псковичи смогли обменяться опытом в работе по популяризации культурно-исторического наследия и установление международных контактов в сфере туризма.

Она сообщила, что фестиваль проходил в рамках проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» на период 2014-2020 годов.

Кристина Кобызь подчеркнула, что этот проект будет реализован в течение 2019-2021 годов. По её словам, он направлен на развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса, разработку и продвижение новых продуктов и услуг на основе местных ресурсов.

В частности, в рамках проекта в Пскове будет реконструирован дом Беклешова (улица Георгиевская, 4); открыты муниципальный туристский информационный центр, магазин ремесленных изделий, центр креативных индустрий, художественная галерея и выставочный центр. Помимо этого в рамках проекта планируется разработать российско-латвийский приграничный туристический маршрут по крепостям, замкам и усадьбам Пскова и Латвии.

Бюджет проекта составляет около 250 млн рублей, в том числе 50 млн рублей – из казны Пскова.