Масштабное учение энергетиков началось в Псковской области

17:08, 24 июля 2019, ПАИ

24-25 июля в Псковской области на базе филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» проходит масштабное учение энергетиков по ликвидации массовых технологических нарушений, вызванных воздействием неблагоприятных природных явлений. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», учение координируется оперативным Штабом под руководством директора «Псковэнерго» Александра Михайлова.

По замыслу учения на территории региона наблюдается резкое ухудшение погодных условий, усиление штормового ветра до 25 м/с, дождь и град. В результате воздействия неблагоприятных метеоусловий произошли условные массовые отключения на ряде линий электропередачи и подстанций с отключением социально-значимых объектов и десятков тысяч потребителей.

Практическая часть учения пройдет на объектах электросетевого хозяйства Южных электрических сетей «Псковэнерго» в Великолукском районе. Здесь участники тренировки будут проводить аварийно-восстановительные работы на действующем оборудовании: устанавливать опоры, монтировать провод, ремонтировать трансформаторную подстанцию, подключать дизель-генератор для подачи напряжения к социально-значимым объектам, разбирать завалы деревьев и так далее.

В ходе ликвидации последствий воздействия стихии будет отрабатываться взаимодействие между мобильными бригадами Северных, Южных, Западных и Восточных электрических сетей «Псковэнерго», а также с органами власти, подразделениями ГУ МЧС России по Псковской области, дорожными службами и персоналом ЖКХ Великолукского района.