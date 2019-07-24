Пособия на детей до 3 лет для нуждающихся семей увеличила Госдума

17:53, 24 июля 2019, ПАИ

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект, который изменяет критерии нуждаемости семей при установлении пособий на первого и второго ребенка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», теперь жители региона будут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума на ребенка.

По словам координатора проекта «Единой России» «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, «фракция «Единой России» последовательно вела работу по внесению изменений законодательства в части выплат пособий семьям».

Ольга Окунева также отметила, что Владимир Путин поддержал внесение изменений в данный законопроект после прямой линии. «Во время отчета Правительства фракция «Единой России» поднимала этот вопрос. Прошу обратить внимание, что мы поддерживаем экономически активных родителей, изменяя критерии нуждаемости. Для того, чтобы родители не скрывали свои доходы и в трудной жизненной ситуации они могли получать в большем размере выплату. Право на выплату на первого ребенка будут иметь порядка 70 процентов семей, на второго ребенка – 74 %», - сказала координатор проекта.

Согласно документу, увеличен срок, на который назначается выплата пособия: сначала она будет до достижения ребенком возраста 1 года, а по истечении этого срока (при условии подачи гражданином нового заявления) – на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем – до трех лет.

Кроме того, увеличен срок, в течение которого родители смогут подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка – в течение трех лет со дня рождения ребенка (действует – в течение 1,5 лет).