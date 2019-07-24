4-й этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью пройдет 3 августа

18:13, 24 июля 2019, ПАИ

4-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 3 августа в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в областной Федерации автоспорта. Соревнования будут называться «Остров — 2019»

Протяженность трассы составит 1 км, покрытие — асфальт. До 2 августа можно подать заявку на участие в гонке по телефону 8-921-004-02-83 и по e-mail: pgmolod@yandex.ru.

Программа соревнований 3 августа:

- с 10:00 до 11:30 — регистрация участников в мобильном штабе гонки на площади Клавы Назаровой в Острове;

- с 10:00 до 11:30 — пешее ознакомление с трассой;

- с 11:15 до 11:30 — брифинг на трассе;

- с 11:30 до 12:00 — церемония открытия на трассе;

- с 11:30 до 11:45 — проезд колонной по трассе соревнования;

- с 12:00 до 13:30 — первый контрольный заезд;

- с 13:30 до 14:00 — перерыв;

- 14:00 до 17:00 — контрольные заезды участников;

- 17:00 — публикация предварительных результатов;

- 17:15 — публикация официальных результатов;

- 17:30 — награждение победителей.

Гонка также имеет статус 5-го этапа Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа по автомногоборью.