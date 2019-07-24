4-й этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью пройдет 3 августа
4-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью пройдет 3 августа в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в областной Федерации автоспорта. Соревнования будут называться «Остров — 2019»
Протяженность трассы составит 1 км, покрытие — асфальт. До 2 августа можно подать заявку на участие в гонке по телефону 8-921-004-02-83 и по e-mail: pgmolod@yandex.ru.
Программа соревнований 3 августа:
- с 10:00 до 11:30 — регистрация участников в мобильном штабе гонки на площади Клавы Назаровой в Острове;
- с 10:00 до 11:30 — пешее ознакомление с трассой;
- с 11:15 до 11:30 — брифинг на трассе;
- с 11:30 до 12:00 — церемония открытия на трассе;
- с 11:30 до 11:45 — проезд колонной по трассе соревнования;
- с 12:00 до 13:30 — первый контрольный заезд;
- с 13:30 до 14:00 — перерыв;
- 14:00 до 17:00 — контрольные заезды участников;
- 17:00 — публикация предварительных результатов;
- 17:15 — публикация официальных результатов;
- 17:30 — награждение победителей.
Гонка также имеет статус 5-го этапа Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа по автомногоборью.