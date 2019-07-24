Новую находку сделали псковские археологи на территории ТЭЦ

19:30, 24 июля 2019, ПАИ

Археологи сделали новую находку на территории ТЭЦ в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области, в верхних слоях нового раскопа найдена декоративная пластинка из цветного металла с циркульным орнаментом.

По мнению специалистов, пластинка может быть украшением зерцального доспеха или частью оковки чаши. «Небольшой размер и перемешанный слой не дают возможности точной интерпретации предмета», – пояснили археологи.

Работы на новом раскопе на территории ТЭЦ начались на этой неделе. Участок примыкает к Великой улице (современная улица Советская). Археологи рассчитывают на новые интересные находки и открытия.