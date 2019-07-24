Руководство псковской фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей

19:49, 24 июля 2019, ПАИ

Руководство одной из коммерческих организаций Пскова подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

С 2015 по 2017 годы руководство фирмы вело учет расходов с нарушением установленного порядка, используя реквизиты юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок, тем самым получив основания для налогового вычета по налогу на добавленную стоимость. Сумму уклонения составила около 20 млн рублей.

Следователи по материалам УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов (статья 199 УК РФ). Сейчас следственный орган устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, добавили в ведомстве.