Андрей Цыганов: Псковская область выполняет обязательства по развитию конкуренции
Обязательства по развитию конкуренции, которые взяла на себя Псковская область, успешно выполняются. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов на встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым 24 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.
Встреча касалась вопросов реализации Национального плана развития конкуренции в регионе. В обсуждении приняла участие и руководитель регионального Управления ФАС России Ольга Милонаец.
Губернатор подчеркнул, что перечень ключевых показателей развития конкуренции в регионе затрагивает ЖКХ, образовательные, медицинские и социальные услуги, агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс, а также услуги связи.
По его словам, в регионе показатели распространяются на 36 товарных рынков, а это выше целевого показателя по стране. Михаил Ведерников рассказал, что на розничном рынке электроэнергии, в розничной торговле нефтепродуктами, легкой промышленности, легковом такси и дорожном строительстве доля присутствия организаций частной формы собственности составляет 100%. «То есть ключевые показатели ФАС уже достигнуты», — пояснил он.
Андрей Цыганов обратил внимание на то, что увеличивается количество нарушений антимонопольного законодательства органами государственной власти. Михаил Ведерников отметил, что «статистический рост количества нарушений — следствие того, что регион работает открыто».
«Мы честно начали разбирать проблемные моменты, многое вскрылось, зато мы понимаем наши слабые места», – сказал губернатор и выразил уверенность, что совместная работа с антимонопольным органом, проведение совместных мероприятий, семинаров, рабочих консультаций приведет к положительной динамике и достижению показателей Национального плана развития конкуренции в регионе.
Стороны также акцентировали внимание на важности обмена опытом и практиками между субъектами страны, договорились о продолжении совместной работы.