Андрей Цыганов: Псковская область выполняет обязательства по развитию конкуренции

20:18, 24 июля 2019, ПАИ

Обязательства по развитию конкуренции, которые взяла на себя Псковская область, успешно выполняются. Об этом заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Андрей Цыганов на встрече с губернатором региона Михаилом Ведерниковым 24 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Встреча касалась вопросов реализации Национального плана развития конкуренции в регионе. В обсуждении приняла участие и руководитель регионального Управления ФАС России Ольга Милонаец.

Губернатор подчеркнул, что перечень ключевых показателей развития конкуренции в регионе затрагивает ЖКХ, образовательные, медицинские и социальные услуги, агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс, а также услуги связи.

По его словам, в регионе показатели распространяются на 36 товарных рынков, а это выше целевого показателя по стране. Михаил Ведерников рассказал, что на розничном рынке электроэнергии, в розничной торговле нефтепродуктами, легкой промышленности, легковом такси и дорожном строительстве доля присутствия организаций частной формы собственности составляет 100%. «То есть ключевые показатели ФАС уже достигнуты», — пояснил он.

Андрей Цыганов обратил внимание на то, что увеличивается количество нарушений антимонопольного законодательства органами государственной власти. Михаил Ведерников отметил, что «статистический рост количества нарушений — следствие того, что регион работает открыто».

«Мы честно начали разбирать проблемные моменты, многое вскрылось, зато мы понимаем наши слабые места», – сказал губернатор и выразил уверенность, что совместная работа с антимонопольным органом, проведение совместных мероприятий, семинаров, рабочих консультаций приведет к положительной динамике и достижению показателей Национального плана развития конкуренции в регионе.

Стороны также акцентировали внимание на важности обмена опытом и практиками между субъектами страны, договорились о продолжении совместной работы.