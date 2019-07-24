16 цистерн грузового поезда сошли с рельсов в Белоруссии
16 цистерн грузового поезда сошли с рельсов на участке Витебск - Орша вблизи деревни Замосточье в Витебской области Белоруссии 24 июля. Об этом сообщается на сайте министерства по чрезвычайным ситуация страны.
Отмечается, что к месту незамедлительно были направлены подразделения МЧС, которые провели обследование цистерн на предмет возможной утечки пропана. «Утечка не обнаружена», - подчеркнули в ведомстве.
Пострадавших нет, на месте происшествия проводятся восстановительные работы, добавили в ведомстве.