16 цистерн грузового поезда сошли с рельсов в Белоруссии

21:16, 24 июля 2019, ПАИ

16 цистерн грузового поезда сошли с рельсов на участке Витебск - Орша вблизи деревни Замосточье в Витебской области Белоруссии 24 июля. Об этом сообщается на сайте министерства по чрезвычайным ситуация страны.

Отмечается, что к месту незамедлительно были направлены подразделения МЧС, которые провели обследование цистерн на предмет возможной утечки пропана. «Утечка не обнаружена», - подчеркнули в ведомстве.

Пострадавших нет, на месте происшествия проводятся восстановительные работы, добавили в ведомстве.