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Общество

Обучающая сессия для органов власти прошла в Пскове

Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Очередная обучающая сессия для команды руководителей государственных и муниципальных органов власти состоялась в Пскове. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Мы продолжаем системную работу по повышению уровня компетенций и профессиональных знаний наших государственных и муниципальных служащих, от которых во многом зависит качество жизни жителей Псковской области», – отметил глава региона.

Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников указал на то, что сейчас государство выделяет огромные средства на развитие здравоохранения, образования, культуры, социальной сферы и цифровых технологий. По его мнению, чем компетентнее специалисты, тем эффективнее будут расходоваться средства.

Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Кроме того, правильно организованные закупки позволяют экономить бюджет и направлять освободившиеся ресурсы на другие нужды, – подчеркнул губернатор. – Чем больше органы власти будут знать и понимать, что происходит в сфере закупок, о работе антимонопольной службы, о типичных сложностях, с которыми сталкиваются все субъекты, тем лучше и эффективнее они будут выстраивать свою работу в будущем».

Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Михаил Ведерников выразил благодарность руководителю регионального УФАС Ольге Милонаец за то, что она целый день посвятила работе с участниками семинара, разъясняя «все премудрости антимонопольного закона в сфере госзаказа».

Instagram губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

Также губернатор поблагодарил управляющего Псковским отделением Сбербанка России Анну Тарасенко за организацию и проведение семинара, а также корпоративный университет Сбербанка за интересную программу и обучающие модули.

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