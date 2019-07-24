В Эстонии ожидаются жаркие выходные

22:04, 24 июля 2019, ПАИ

С юго-западной части Европы к Эстонии приближается ведущий поток, кружащий вокруг северного полушария, который направляет горячий воздух из Африки в Европу. Как пишет DELFI Эстония со ссылкой на метеослужбу, в страну часть этого тепла должна прийти 26 июня (пятница), а затем на пару дней температура поднимется ближе к 30 градусам.

24 и 25 июля воздух над Эстонией уже достаточно теплый – дневные максимумы во многим местах поднимутся выше 25 градусов. Вероятность образования дождевых облаков наибольшая в южной и восточной частях Эстонии.

Для Западной Европы максимальная температура воздуха – выше 40 градусов – наступит 25 июля.