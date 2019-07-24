Охоту с луками и стрелами разрешили в России
Депутаты Государственной думы России приняли в третьем чтении закон, который позволит гражданам использовать в охоте луки со стрелами, пишет агентство городских новостей «Москва».
Луки выделили в новый вид охотничьего оружия – стрелковое метательное. Приобрести охотничьи луки смогут россияне, которым выданы охотничьи билеты. При этом нужно иметь разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Также закрепляется «безлицензионный порядок приобретения охотничьих луков с последующей регистрацией в Росгвардии в двухнедельный срок».
Ранее луки со стрелами можно было использовать исключительно для соревнований.