0
23:00
Юлия Пересильд желает сняться в роли княгини Ольги
22:42
Митрополит Тихон: Профессии, связанные с охраной памятников, становятся более востребованными
21:34
Обучающая сессия для органов власти прошла в Пскове
20:57
Эксперты о повышении зарплаты муниципальных служащих в Псковской области: Это позволит сформировать кадровое ядро на местах
20:45
Сергей Безруков поделился фотографиями со съемочной площадки в Псковской области
20:18
Андрей Цыганов: Псковская область выполняет обязательства по развитию конкуренции
19:37
Что нам минкульт готовит: Обсуждаем с псковскими экспертами предложение о налоговых льготах для инвесторов
Еще новости
Общество

Полицейским повысили предельный возраст службы

Государственная дума России на пленарном заседании 24 июля приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел и расширяет для них ряд социальных гарантий, пишет ТАСС.

Так, предельный возраст пребывания на службе в ОВД для имеющих специальное звание генерал-лейтенанта полиции, внутренней службы, юстиции, генерал-майора полиции, внутренней службы или юстиции увеличивается с 60 до 65 лет.

Максимальный возраст службы для полковников увеличивается с 55 до 60 лет. Для майоров и подполковников устанавливается возрастная планка 55 лет.

Кроме того, в течение пяти лет после достижения предельного возраста предусматривается возможность заключения с сотрудниками, имеющими положительную последнюю аттестацию и соответствующими требованиям к состоянию здоровья, новых контрактов не только на 1 год, но и на более длительный срок в пределах 5 лет.

Кроме этого, за сотрудниками ОВД до 1 января 2025 года закрепляется право на увольнение со службы в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе на условиях, действовавших до дня вступления в силу нынешних поправок.

Также устанавливается, что те, кто работал на федеральной государственной гражданской службе и на должностях работников в системе МВД России, смогут не проходить испытание при приеме на службу в полицию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Юлия Пересильд желает сняться в роли княгини Ольги
24 июля 2019
Юлия Пересильд желает сняться в роли княгини Ольги
Митрополит Тихон: Профессии, связанные с охраной памятников, становятся более востребованными
24 июля 2019
Митрополит Тихон: Профессии, связанные с охраной памятников, становятся более востребованными
Обучающая сессия для органов власти прошла в Пскове
24 июля 2019
Обучающая сессия для органов власти прошла в Пскове
Сергей Безруков поделился фотографиями со съемочной площадки в Псковской области
24 июля 2019
Сергей Безруков поделился фотографиями со съемочной площадки в Псковской области
Андрей Цыганов: Псковская область выполняет обязательства по развитию конкуренции
24 июля 2019
Андрей Цыганов: Псковская область выполняет обязательства по развитию конкуренции
Волонтеры восстанавливают старинную усадьбу в Порховском районе (ВИДЕО)
24 июля 2019
Волонтеры восстанавливают старинную усадьбу в Порховском районе (ВИДЕО)
4-й этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью пройдет 3 августа
24 июля 2019
4-й этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью пройдет 3 августа
228 человек пожаловались на укусы клещей в медучреждения Псковской области с 17 по 23 июля
24 июля 2019
228 человек пожаловались на укусы клещей в медучреждения Псковской области с 17 по 23 июля

Идет загрузка...