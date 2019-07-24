Полицейским повысили предельный возраст службы

22:51, 24 июля 2019, ПАИ

Государственная дума России на пленарном заседании 24 июля приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел и расширяет для них ряд социальных гарантий, пишет ТАСС.

Так, предельный возраст пребывания на службе в ОВД для имеющих специальное звание генерал-лейтенанта полиции, внутренней службы, юстиции, генерал-майора полиции, внутренней службы или юстиции увеличивается с 60 до 65 лет.

Максимальный возраст службы для полковников увеличивается с 55 до 60 лет. Для майоров и подполковников устанавливается возрастная планка 55 лет.

Кроме того, в течение пяти лет после достижения предельного возраста предусматривается возможность заключения с сотрудниками, имеющими положительную последнюю аттестацию и соответствующими требованиям к состоянию здоровья, новых контрактов не только на 1 год, но и на более длительный срок в пределах 5 лет.

Кроме этого, за сотрудниками ОВД до 1 января 2025 года закрепляется право на увольнение со службы в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе на условиях, действовавших до дня вступления в силу нынешних поправок.

Также устанавливается, что те, кто работал на федеральной государственной гражданской службе и на должностях работников в системе МВД России, смогут не проходить испытание при приеме на службу в полицию.