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Общество

Сокращенный рабочий день сохранят для работниц на селе

В России для женщин в сельской местности сохранится 36-часовая рабочая неделя, также им предоставят дополнительный ежемесячный выходной. Как сообщает газета «Известия», соответствующий законопроект поддержало Правительство РФ.

Для работниц на селе сохраняются льготы, предусмотренные еще советским документом «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе». При этом чиновники считают, что необходимо сделать трудовые договоры безусловными, они не согласны с тем, что льготы могут быть предоставлены «в соответствии с коллективным или трудовым договором». Правительство также выступило за сохранение 30% надбавки за разделенный на части трудовой день.

Инициативу Правительства поддержала зампред профсоюза работников агропромышленного комплекса Галина Юрова. По ее словам, поскольку у женщин на селе повышенная хозяйственная нагрузка, то льготу нужно сделать безусловной.

Окончательное решение будет принято во время голосования в рамках второго чтения законопроекта в Госдуме. Но концепцию документа в таком случае изменить уже будет невозможно. Документ должен будет пройти повторную экспертизу в правовом управлении.

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