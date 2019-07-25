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Общество

Выдавать кредиты наличными в России стали чаще

В России стали чаще выдавать кредиты наличными: за последние полгода объем выдачи займов вырос на четверть. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на отчет Объединенного кредитного бюро.

Как заявили представители Центробанка РФ, с января по май 2019 года кредитование без залога, которое по большей степени выдаётся наличными, увеличилось на 25,7%.

Россияне тратят займы на ремонт, отдых, покупку автомобиля или вещей для дома. Отмечается, что особенностью кредитов наличными является простота оформления документов.

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