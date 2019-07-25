14 великолукских сирот получили квартиры по требованию прокуратуры
14 детей-сирот получили квартиры после вмешательства прокуратуры.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Великих Лук не обеспечила 14 детей-сирот квартирами. В результате они были вынуждены жить у знакомых или снимать квартиры.
Прокурор города обратился в суд с исками к администрации Великих Лук. На власти были возложены обязательства обеспечить сирот благоустроенными квартирами.
В настоящее время решение суда исполнено и все 14 человек получили жильё в Великих Луках.