14 великолукских сирот получили квартиры по требованию прокуратуры

09:31, 25 июля 2019, ПАИ

14 детей-сирот получили квартиры после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, было установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрация Великих Лук не обеспечила 14 детей-сирот квартирами. В результате они были вынуждены жить у знакомых или снимать квартиры.

Прокурор города обратился в суд с исками к администрации Великих Лук. На власти были возложены обязательства обеспечить сирот благоустроенными квартирами.

В настоящее время решение суда исполнено и все 14 человек получили жильё в Великих Луках.