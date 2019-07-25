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Более 70 очагов произрастания наркосодержащих растений уничтожили в Псковской области

Два незаконных посева конопли и 69 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений уничтожены в Псковской области в рамках 2-го этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2019».  Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Полицейские проводили плановые оперативно-профилактические выезды в районы, осматривали заброшенные поля, неиспользуемые фермы, обследовали деревни. В ходе операции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области также выявили 54 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъяли порядка 7 килограммов наркотических средств синтетического и растительного происхождения. К административной ответственности привлечены 47 лиц.

Операция «Мак» проводится в шесть этапов. Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, необходимо сообщать по «телефону доверия» полиции (8112) 59-22-33, по телефону дежурной части УМВД России по Псковской области: (8112) 66-16-49, либо по телефону дежурной части Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области (8112) 59-37-00.

Сообщения можно также отправлять на сайт областного УМВД, электронную почту УКОН УМВД России по региону: ukonpskov@mail.ru.

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