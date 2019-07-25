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Общество

Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской доставлен в Великие Луки

В Свято-Тихоновский собор Великих Лук доставлен ковчег с частицей святых мощей блаженной Матроны Московской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

Ковчег был внесён в храм перед началом божественной литургии и установлен в центре для молитвенного поклонения. Мощи встречали настоятель Свято-Тихоновского собора иерей Александр Кононенко, духовенство и прихожане храма. По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия ковчег будет пребывать в храме до 28 июля.

Святая блаженная Матрона Московская - одна из наиболее известных и почитаемых среди православных святых. По её молитвам совершались исцеления немощных, ослабленных, страждущих от душевных и телесных болезней. При жизни Матроны у ее дома всегда были паломники. Она предсказала свою смерть за три дня, но при этом продолжала принимать людей в свои последние дни. Матрона мерла 2 мая 1952 года. Похоронена на Даниловском кладбище в Москве. Могила Матроны позже стала местом неофициального паломничества.

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