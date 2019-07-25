Россия попросила Эстонию не убивать перешедших границу медведей, а отправлять их обратно

10:47, 25 июля 2019, ПАИ

Российская организация защиты животных попросила не убивать пришедших в Эстонию медведей Полю и Прошу и отправить их обратно. Соответствующее письмо зоозащитники направили министру окружающей среды Эстонии Рене Кокку, пишет Postimees.

Руководитель организации «Балтийская забота о животных» в письме отметила, что зоозащитники с обеспокоенностью следят за поступающими из Эстонии новостями. По её словам, в них сообщается, что двух пришедших из России медведей застрелят до начала охотничьего сезона.

Глава зоозащитной организации сообщает, что эти медведи пришли из торопецкой биологической станции «Чистый лес», которая занимается реабилитацией оставшихся без родителей медвежат и их возвращением в природу. Она попросила эстонские власти сохранить жизнь этим медведям, и отправить их через границу обратно в Псковскую область.

В эстонском министерстве в настоящее время составляется ответ на этот запрос.