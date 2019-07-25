200 порций мороженого раздадут псковичам в честь дня рождения «ПИК60»

13:48, 25 июля 2019, ПАИ

28 июля в Пскове на празднике в честь 11-летия торгового комплекса «ПИК60» интернет-магазин продуктов питания «Еда в холода» подарит участникам праздника 200 порций мороженого - пломбир «Славестино». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Кроме того, в рамках программы состоится розыгрыш призов, а также шоу-программа. Главные призы праздничного розыгрыша - телевизор и годовой абонемент в аквапарк «Акваполис».

Начало праздника в 14:00. Вход свободный.