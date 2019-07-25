До пяти лет тюрьмы грозит великолучанину за кражу кошелька с 21 тысячей рублей

12:17, 25 июля 2019, ПАИ

В Великих Луках у 48-летней местной жительницы похитили кошелёк, в котором лежали около 21 тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в магазине на улице Дальней. Женщина положила кошелёк с деньгами в корзину с продуктами. 52-летний великолучанин подошёл к ней и незаметно украл кошелёк.

Полицейские с помощью записей с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого. Выяснилось, что он является безработным и ранее был судим за кражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража), которое передано в Великолукский городской суд для рассмотрения. Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.