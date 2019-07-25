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Общество

Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников органов следствия Российской Федерации с профессиональным праздником. Пост с поздравлением глава региона опубликовал на своей странице в Instagram.

По словам Михаила Ведерникова, работа следователей – одна из самых сложных и ответственных.

«Сегодня перед сотрудниками Следственного комитета стоят важные задачи – расследование и качественное раскрытие коррупционных и налоговых преступлений, преступных действий против личности и государства, защита прав граждан», - отметил глава региона и поблагодарил сотрудников следствия за то, что они всегда стоят на страже порядка и следят за исполнением законов в России.

День сотрудника органов следствия Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, который ежегодно отмечается 25 июля.

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