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Общество

В приграничных регионах России высшее образование может стать бесплатным

В регионах России, которые граничат с иностранными государствами, высшее образование может стать полностью бесплатным. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РИА Новости.

По его словам, поскольку абитуриенты рассчитывают на качественное высшее образование и перспективу будущего трудоустройства, они выбирают города с «сильными вузами». Борис Чернышов считает, что привлекательность приграничных регионов может повысить возможность бесплатно получить там высшее образование, а после окончания вуза – остаться работать в этом регионе.

Кроме того, заместитель председателя комитета по образованию и науке предложил увеличить квоту в вузах в этих регионах для русскоговорящих иностранцев.

«Основная часть отучившейся молодежи вернется к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение», - добавил Борис Чернышов.

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