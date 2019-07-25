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Общество

Депутат Псковской гордумы Фёдор Постнов положительно оценил новые градостроительные нормы

«Наконец уделено много внимания спорту, озеленению, местам отдыха», - заявил депутат Псковской городской Думы Фёдор Постнов, комментируя изменения в нормативы по градостроительному проектированию Пскова на пресс-конференции 25 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам депутата гордумы, впервые в нормативах не выделены отдельно люди с инвалидностью - концепция формируется для всех граждан.

Федор Постнов также подчеркнул, что неизвестно, будут ли подрядные организации, занимающиеся строительством и ремонтом дорог, предусматривать теперь пути движения для маломобильных граждан при обустройстве тротуаров. При этом депутат гордумы отметил, что впервые в Пскове все «будут делать не в угоду нормам, а для людей».

«Город и микрорайоны теперь начинают прорабатывать для людей», - заключил Федор Постнов.

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