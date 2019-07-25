Нормативы по парковочной площади на одну квартиру увеличатся в Псковской области

13:55, 25 июля 2019, ПАИ

В Псковской области в новых нормативах градостроительного проектирования на стандартную квартиру будет приходиться 0,84 метра парковочного места, вместо 0,24, которые имеются сейчас. Об этом сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области Евгений Шапкин на пресс-конференции 25 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Евгений Шапкин подчеркнул, что изменения в градостроительную политику необходимо проводить, так как региональная нормативная база устарела. Он рассказал, что при формировании новых норм за основу была взята условная модель микрорайона, который делится на кварталы, а затем – на жилые ячейки. В каждой из них есть первые нежилые этажи по проходным улицам для коммерции, общественные территории, приватные зоны, площадки для выгула собак, для отдыха, буферные зеленые зоны. Кроме того, предусмотрен безбарьерный доступ на территории для маломобильных групп населения. Что касается внешнего вида домов, то тут предполагается единообразное остекление лоджий и балконов.

Евгений Шапкин отметил, что особое внимание уделено районам, примыкающим к магистральным улицам. Он сообщил, что ещё в том году началась совместная работа с «Псковжилстроем», и на данный момент сделано несколько концепций кварталов. Архитектор отметил, что частично концепция реализуется в Борисовичах и на Сиреневом бульваре.

Начальник регионального управления архитектуры и градостроительства сообщил, что проект о внесении изменений в правила градостроительной деятельности сейчас находится на согласовании. При этом, по его словам, работы по дизайн-коду и по градостроительному нормативу движутся параллельно. Евгений Шапкин добавил, что в начале августа из прокуратуры придёт ответ по концепции. После этого материалы будут направлены в региональные комитеты по транспорту и правовой. Окончательно проект внесения изменений должен быть принят в конце августа – в сентябре.

С инициативой о внесении изменений в правила региональной градостроительной деятельности выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, в сфере строительства Псковской области порядка не было с 2001 года.