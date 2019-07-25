Петр Крупеня: Следственные органы доказали свою значимость

12:42, 25 июля 2019, ПАИ

25 июля в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области прошло заседании коллегии, на котором подвели итоги работы ведомства за первое полугодие 2019 года и наметили дальнейшие планы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководитель регионального управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня озвучил основные показатели работы, а также поздравил собравшихся с Днем сотрудников органов следствия Российской Федерации. По его словам, за все время своего существования следственные органы доказали свою значимость, и сегодня играют значимую роль в поддержании законности и правопорядка.

«На протяжении прошедших 8 лет наш небольшой коллектив в тесном сотрудничестве с представителями других правоохранительных и контролирующих органов, а также надзорного ведомства смог решать поставленные задачи по расследованию наиболее сложных уголовных дел. Следователи следственного управления направили надзирающим прокурорам для утверждения обвинительного заключения несколько тысяч уголовных дел о преступлениях, значительная часть из которых тяжкие и особо тяжкие. Совместно с УМВД и УФСБ пресечена преступная деятельность нескольких тысяч лиц, которые осуждены к различным видам уголовного наказания», - подчеркнул Петр Крупеня и поблагодарил за взаимодействие администрацию Псковской области, прокуратуру региона, полицию и ФСБ.

Прокурор Псковской области Сергей Белов также поздравил присутствующих коллег с профессиональным праздником. Он также отметил, что работа следователей – тяжелая и напряженная, требует полной отдачи.

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов передал слова поздравления от главы региона Михаила Ведерникова.

Руководители Управления отметили отличившихся сотрудников ведомства, которые добились наиболее высоких результатов в служебной деятельности.