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Общество

Велосипедных и пешеходных дорожек в Пскове станет больше

В Пскове станет больше пешеходных и велосипедных дорожек. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков на пресс-конференции 25 июля, посвящённый изменениям правил благоустройства Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Тенденция - город для пешеходов, к этому надо стремиться. Вся концепция настроена на то, чтобы жители как можно больше двигались», - сказал Александр Братчиков и напомнил о поставленной президентом задаче увеличить количество людей, занимающихся спортом.

В дизайн-коде, который разработан для Пскова, добавил начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области Евгений Шапкин, прописано, какие деревья будут высаживаться в городе.  «К примеру, тополя многим доставляют дискомфорт, к тому же старые деревья падают», - пояснил он.

Также в новых правилах благоустройства прописано увеличение числа парковок, зелёных зон, добавил Евгений Шапкин.

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