Велосипедных и пешеходных дорожек в Пскове станет больше

12:34, 25 июля 2019, ПАИ

В Пскове станет больше пешеходных и велосипедных дорожек. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков на пресс-конференции 25 июля, посвящённый изменениям правил благоустройства Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Тенденция - город для пешеходов, к этому надо стремиться. Вся концепция настроена на то, чтобы жители как можно больше двигались», - сказал Александр Братчиков и напомнил о поставленной президентом задаче увеличить количество людей, занимающихся спортом.

В дизайн-коде, который разработан для Пскова, добавил начальник управления архитектуры и градостроительства Псковской области Евгений Шапкин, прописано, какие деревья будут высаживаться в городе. «К примеру, тополя многим доставляют дискомфорт, к тому же старые деревья падают», - пояснил он.

Также в новых правилах благоустройства прописано увеличение числа парковок, зелёных зон, добавил Евгений Шапкин.