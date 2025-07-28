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Общество

Робот Макс начал консультировать жителей Псковской области по региональным сервисам

Жители Псковской области могут проконсультироваться у цифрового ассистента – робота Макса – по поводу работы образовательного портала Pskovedu, сообщили в Министерстве образования Псковской области.

Фото: Министерство образования Псковской области

Чтобы получить ответ, необходимо открыть чат на портале «Госуслуги» и ввести свой вопрос. Робот Макс быстро ответит на запрос пользователя. Он расскажет, как войти в систему, что есть на портале, где скачать приложение.

Информация о портале доступна только для жителей Псковской области, поэтому, прежде чем воспользоваться сервисом, необходимо убедиться, что на «Госуслугах» у пользователя установлен верный регион.

Изменить регион на компьютере можно, нажав на название города или области внизу на главной странице. При использовании приложения изменить регион можно в правом верхнем углу в разделе «Услуги».

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