Робот Макс начал консультировать жителей Псковской области по региональным сервисам

23:02, 28 июля 2025, ПАИ

Жители Псковской области могут проконсультироваться у цифрового ассистента – робота Макса – по поводу работы образовательного портала Pskovedu, сообщили в Министерстве образования Псковской области.

Чтобы получить ответ, необходимо открыть чат на портале «Госуслуги» и ввести свой вопрос. Робот Макс быстро ответит на запрос пользователя. Он расскажет, как войти в систему, что есть на портале, где скачать приложение.

Информация о портале доступна только для жителей Псковской области, поэтому, прежде чем воспользоваться сервисом, необходимо убедиться, что на «Госуслугах» у пользователя установлен верный регион.

Изменить регион на компьютере можно, нажав на название города или области внизу на главной странице. При использовании приложения изменить регион можно в правом верхнем углу в разделе «Услуги».