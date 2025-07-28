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Общество

Михаил Ведерников: Поездка в Печоры – прекрасная возможность отдохнуть от будничных забот

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал город Печоры местом, где каждый турист найдёт то, что ищет. Чем интересен город, глава региона рассказал в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«В Печорах каждый найдёт своё: одни приезжают сюда за тишиной, молитвой и духовным покоем, другие – за впечатлениями и неспешными прогулками по старинным уютным улочкам», – сказал губернатор.

От также отметил, что за последние годы город преобразился и расцвёл. «Об этом говорят и гости, и псковичи, для многих из которых поездка в Печоры – прекрасная возможность отдохнуть от будничных забот», – заключил Михаил Ведерников.

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