Стало известно, когда жару в Псковской области сменят ливни

21:39, 28 июля 2025, ПАИ

Ливневый дождь и грозы прогнозируются на территориях Ленинградской, Псковской, Новгородской областей 31 июля, сообщили в Гидрометцентре России.

Ранее сообщалось, что на территорию Северо-Западного федерального округа в ближайшие дни придёт горячий воздух из прикаспийских степей.

Напомним, по прогнозу Псковского гидрометцентра, в августе прогнозируется температура, близкая к норме.