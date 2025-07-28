Стало известно, когда жару в Псковской области сменят ливни
Ливневый дождь и грозы прогнозируются на территориях Ленинградской, Псковской, Новгородской областей 31 июля, сообщили в Гидрометцентре России.
Ранее сообщалось, что на территорию Северо-Западного федерального округа в ближайшие дни придёт горячий воздух из прикаспийских степей.
Напомним, по прогнозу Псковского гидрометцентра, в августе прогнозируется температура, близкая к норме.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
28 июля 2025
Михаил Ведерников: Поездка в Печоры – прекрасная возможность отдохнуть от будничных забот