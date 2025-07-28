Круговой перекрёсток на Запсковье отремонтируют до 3 августа

22:21, 28 июля 2025, ПАИ

Дорожники в Пскове приступили к фрезерованию дорожного покрытия круга на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Уже следующей ночью начнётся укладка свежего слоя асфальта, а вслед за ней последует нанесение дорожной разметки», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, 3 августа круговой перекрёсток будет полностью готов и открыт для движения, добавил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что дорожники начали укладку нижнего слоя асфальта на улице Максима Горького в Пскове.