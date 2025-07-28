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Общество

Дорожные работы на улице Максима Горького в Пскове будут проводиться ночью

В Пскове начали укладку нижнего слоя асфальта на улице Максима Горького. Чтобы не мешать трафику движения, все работы будут проводиться в ночное время, заявил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото: ПАИ

С 22:00 сегодня, 28 июля, будет перекрыт участок от Рижского проспекта до улицы Розы Люксембург, завтра, 29 июля, – от Розы Люксембург до храма Александра Невского, в ночь на четверг – участок до улицы Юбилейной (при благоприятных погодных условиях)

«Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства и прошу отнестись с пониманием к предстоящим работам!» – обратился Борис Елкин к псковичам.

Ранее сообщалось, что часть улицы Гражданской в Пскове временно перекроют до 1 августа.

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