Дорожные работы на улице Максима Горького в Пскове будут проводиться ночью

21:53, 28 июля 2025, ПАИ

В Пскове начали укладку нижнего слоя асфальта на улице Максима Горького. Чтобы не мешать трафику движения, все работы будут проводиться в ночное время, заявил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

С 22:00 сегодня, 28 июля, будет перекрыт участок от Рижского проспекта до улицы Розы Люксембург, завтра, 29 июля, – от Розы Люксембург до храма Александра Невского, в ночь на четверг – участок до улицы Юбилейной (при благоприятных погодных условиях)

«Приношу свои искренние извинения за доставленные неудобства и прошу отнестись с пониманием к предстоящим работам!» – обратился Борис Елкин к псковичам.

Ранее сообщалось, что часть улицы Гражданской в Пскове временно перекроют до 1 августа.