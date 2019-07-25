Новые нормативы по парковкам решат проблему точечной застройки в Пскове

12:56, 25 июля 2019, ПАИ

«Новые нормативы по парковкам не позволят впихнуть дом в построенный квартал. Нормативы, по сути, решат вопрос точечной застройки», - заявил председатель Союза собственников недвижимости Псковской области, член Общественной палаты Псковской области, член Общественной палаты Пскова Алексей Кириллов. Об этом с пресс-конференции, прошедшей 25 июля и посвящённой новым правилам благоустройства Пскова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В то же время глава администрации Пскова Александр Братчиков выразил мнение, что площадок под точечную застройку уже нет. «По-моему, все точки уже застроены», - сказал он.

Алексей Кириллов добавил, что по каждому предполагаемому к застройке участку будут проводиться общественные слушания. Он подчеркнул, что необходимо учитывать мнение общественности при разработке концепции и новых микрорайонов.

При этом Алексей Кириллов заметил, что застройщики не всегда выполняют утверждённую концепцию и привёл в пример улицы Никольскую и Владимирскую, где по проекту должны были быть школа и несколько детских садов. Общественник настаивает на более жёстком контроле за застройщиками. «То же самое с правилами благоустройства: вопрос исполнения хромает», - добавил он.