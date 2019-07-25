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Общество

Новые правила размещения вывесок на зданиях введут в Пскове

Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в прямом эфире проекта ПАИ-live 25 июля рассказал о новых правилах размещения вывесок на зданиях в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Григория Стороненкова, в центре города и на его окраинах вывески на зданиях отличаются отсутствием и наличием подложки, шрифтом и размерами. Депутат отметил, что вывески не будут одинаковыми, в документе с новыми правилами благоустройства Пскова описываются только общие принципы их создания, то есть возможные их варианты и ограничения по видам в той или иной части города.

«Порядок введения, и порядок замены вывесок - это длительный процесс. Я думаю, что он не пройдет безболезненно, все новое встречает сопротивление», - сказал Григорий Стороненков. При этом он подчеркнул, что 5 нововведений в правила благоустройства – это только начало. В своем окончательном виде, как отметил депутат гордумы, новые правила будут представлять из себя всеобъемлющий документ, который задаст стандарт на внешний вид всех конструкций, размещаемых в Пскове.   

Кроме того, Григорий Стороненков рассказал о проблемах с фасадами в Пскове. По его словам, на улице Труда есть часть домов, которые находятся в частной собственности и их не ремонтировали с 1980 года. Депутат считает, что воздействовать на собственников можно будет только в том случае, когда будет принят документ и созданы паспорта фасадов.

Депутат гордумы предложил два способа стимулирования собственников запущенных зданий: демонстрировать «хорошие примеры», на которые можно ориентироваться, либо на законодательном уровне увеличить штрафы для недобросовестных собственников. Григорий Стороненков отметил, что Псковская городская Дума уже вышла с соответствующей законодательной инициативой в Псковское областное Собрание депутатов.

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