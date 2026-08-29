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Общество

Поддержка семей, бизнеса и защита потребителей: ряд законов вступит в силу в сентябре

Законы, которые расширяют перечень мер поддержки семей, бизнеса, а также усиливают ограничения для иноагентов и релокантов, вступают в силу с сентября в России, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём канале на платформе MAX.

  • Поддержка семей, бизнеса и защита потребителей: ряд законов вступят в силу в сентябре
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max
  • Поддержка семей, бизнеса и защита потребителей: ряд законов вступят в силу в сентябре
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max
  • Поддержка семей, бизнеса и защита потребителей: ряд законов вступят в силу в сентябре
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max
  • Поддержка семей, бизнеса и защита потребителей: ряд законов вступят в силу в сентябре
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max
  • Поддержка семей, бизнеса и защита потребителей: ряд законов вступят в силу в сентябре
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max
  • Поддержка семей, бизнеса и защита потребителей: ряд законов вступят в силу в сентябре
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max
  • Поддержка семей, бизнеса и защита потребителей: ряд законов вступят в силу в сентябре
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max
  • Поддержка семей, бизнеса и защита потребителей: ряд законов вступят в силу в сентябре
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max
  • Поддержка семей, бизнеса и защита потребителей: ряд законов вступят в силу в сентябре
    Фото: канал Вячеслава Володина в мессенджере Max

В частности, вводится запрет на распространение социальной рекламы на подконтрольных иностранным агентам ресурсах. Также иноагенты не смогут выступать рекламодателями в этой сфере.

Всего количество статей КоАП, по которым могут привлечь к ответственности тех, кто находится за пределами России и совершает правонарушения, увеличено до 15. При этом, чтобы нарушители закона не могли уклониться от исполнения решения суда, их имущество могут арестовать.

«Те, кто совершает действия, направленные против России, её суверенитета и безопасности, будут отвечать по всей строгости закона», – подчеркнул Вячеслав Володин.

Что касается поддержки семей, то с 1 сентября студенческие семьи получат право на отдельное жильё в общежитиях вузов.

Фото: ПАИ

Кроме того, родители при рождении второго ребёнка или последующих детей смогут воспользоваться кредитными каникулами по ипотечным договорам. Длительность льготного периода – до полутора лет.

«Наша задача – создавать условия, чтобы в стране было как можно больше семей с детьми. От этого зависит будущее России», – заключил спикер Госдумы.

Ранее сообщалось, что в сентябре вступают в силу законы, которые расширяют механизмы борьбы с кибермошенниками, усиливают трудовые гарантии для участников СВО и вводят единую систему учёта платёжных карт. Ранее Вячеслав Володин также сообщил, что в сентябре также вступают в силу законы об ужесточении контроля за мигрантами и о защите здоровья граждан.

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