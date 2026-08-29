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Ореховый Спас наступил сегодня по народному календарю

Спас Нерукотворный наступил сегодня, 29 августа, пишет calend.ru.

Фото: Виктор Кононов

Нерукотворным образом называют особый тип изображения Христа, представляющий его лик на убрусе (платке) и на глиняной доске. Традиция такого изображения идёт от сказания о нерукотворном образе, который появился на полотенце, после того как Иисус, умывшись, вытер им лицо.

На Руси в этот день крестьяне усердно молились Богу, а затем женщины отправляли мужей на поля с хлебом и солью. На телегу клали три снопа, а поверх них – мешки с зерном, предназначенным для посева. На поле засевальщика уже ждали дети с пирогом и гречневой кашей.

О трёх разных Спасах люди говорили: «Первый Спас – на воде стоят, на второй яблоки едят, на третий полотна продают да хлеб припасают». С этого дня обыкновенно начиналась продажа полотна и холстов.

Третий Спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали орехи, начинался их сбор. Старики загадывали детям загадки про орехи: «Нагни меня, ломи меня. Сломишь – гладко, расколешь – сладко»; «Ни окон, ни дверей, посередине архиерей»; «Маленький мужичок – костяная шубка».

Также про этот день говорили: «Третий Спас хлеба припас», – и пекли караваи из зерна нового урожая. Кроме того, было принято чистить источники и колодцы, пить подземную воду.

В это время наблюдали за отлётом птиц, особенно ласточек и журавлей. Считалось, что ласточки улетают на юг в три этапа – в три Спаса. Если же на Спаса улетят журавли, то уже к Покрову будет мороз.

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