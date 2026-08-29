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Общество

Мошенники придумали новую схему обмана с публикациями школьников

Мошенники рассылают российским родителям сообщения с вредоносной ссылкой от имени мамы одноклассника, пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Артёма Шейкина.

Фото: ПАИ

По словам чиновника, незнакомая женщина представляется мамой одноклассника и просит посмотреть, что якобы публикует сын или дочь собеседницы.

«Формулировка обычно подобрана так, чтобы вызвать немедленную реакцию: ребёнок выложил что-то «недопустимое» или «ужасное». Рядом с этим сообщением всегда есть ссылка», – пояснил он.

Злоумышленники стараются убедить человека кликнуть на неё до того, как он проверит отправителя. При этом ссылка ведёт на фишинговую страницу, форму для ввода логина, пароля, номера телефона или кода из СМС, добавил сенатор.

Мошенник использует для убедительности имя ребёнка или родителя, а также ссылается на школьный чат или упоминает распространённое имя, добавил Артём Шейкин.

Ранее сообщалось, что злоумышленники могут использовать различные схемы на тему покупки цветов к 1 Сентября для обмана россиян.

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