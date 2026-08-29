День деревни отметили жители Неёлово в Псковском районе

09:44, 29 августа 2026, ПАИ

День деревни отметили жители Неёлово в территориальном отделе «Логозовичи». Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере МАХ.

«Местом праздника стало общественное пространство, благоустроенное в рамках программы ФКГС в 2023 году. Оно стало местом притяжения для жителей населённого пункта. В перспективе планируем продолжать благоустройство, поэтому в рамках праздника провели опрос людей на предмет, как они видят будущее этой территории. Результаты проанализируем и возьмём в работу», – отметила она.

По традиции на праздник собрались жители всех возрастов, для детей организовали отдельную игровую программу. Взрослых чествовали в ходе большого праздничного концерта. Неравнодушных жителей глава округа отметила благодарственными письмами администрации муниципалитета за вклад в развитие территории и активную гражданскую позицию, многолетний труд и значительный вклад в развитие муниципалитета.



Фото: канал Натальи Федоровой в мессенджере МАХ



Фото: канал Натальи Федоровой в мессенджере МАХ



Фото: канал Натальи Федоровой в мессенджере МАХ



Фото: канал Натальи Федоровой в мессенджере МАХ



Фото: канал Натальи Федоровой в мессенджере МАХ



Фото: канал Натальи Федоровой в мессенджере МАХ



Фото: канал Натальи Федоровой в мессенджере МАХ













«С большим удовольствием от имени губернатора вручила памятую медаль «50 лет совместной жизни» супругам Михалченковых – Владимиру Михайловичу и Вере Семёновне. Эти замечательные трудолюбивые люди вырастили двоих детей, теперь радуются успехам троих внуков», – сказала Наталья Фёдорова.

Чествования и поздравления жителей продолжили председатель муниципального Собрания Валерия Фомина и начальник территориального отдела «Логозовичи» Ирина Тимофеева. На концерте артисты «подарили людям массу положительных эмоций своими зажигательными и лирическими номерами», заключила глава округа.