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Общество

В октябре планируется завершить благоустройство сквера между улицами Технической и Алехина в Пскове

Велопарковка, площадка настольных игр, фонари, тротуары, дорожки, урны и скамейки, детская игровая площадка — все это появится в 2019 году в сквере между домами №14 на улице Технической и №12 по улице Алехина. Депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков в эфире ПАИ-Live рассказал, что в августе завершится разработка проектно-сметной документации, до конца октября работы на объекте планируется завершить.

Проект благоустройства сквера победил в городском конкурсе, все мероприятия будут профинансированы за счет средств муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков».

«Проект в части межквартального проезда, который объединит улицу Техническую с парковочными местами, не будет отличаться от того, что было ранее представлено. В части пешеходных дорожек тоже. А вот по озеленению и количеству фонарей внесены некоторые коррективы», - рассказал парламентарий, выступивший одним из инициаторов разработки проекта.

Общая площадь территории — 6000 квадратных метров. Авторы проекта планируют войти в ряд программ, в том числе федеральных, для получения дополнительного финансирования.

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