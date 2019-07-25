Рост цен на квартиры в Пскове прогнозируют застройщики после введения новых градостроительных норм

13:15, 25 июля 2019, ПАИ

После вступления в силу новых градостроительных норм квартиры в Пскове могут подорожать. Об этом заявил директор ОАО «Псковжилстрой» Владимир Абрамов на пресс-конференции 25 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Абрамов отметил, что увеличение стоимости не будет значительным – в пределах 500 рублей за квадратный метр. Он подчеркнул, что это не так много с учётом того, что «в хорошем доме с хорошей планировкой, хорошим запахом из окна и цветущим садом, человек живет дольше, работает дольше и, соответственно, зарабатывает больше».

Застройщик поблагодарил архитекторов, которые работают над дизайн-кодом Пскова. А также добавил, что в концепции его компании при строительстве новых кварталов уже предусмотрено, что люди будут работать недалеко от дома и иметь рядом всю необходимую инфраструктуру. Он привёл в пример новый микрорайон в деревне Борисовичи на окраине Пскова, где скоро появится детский сад на 270 мест, планируется строительство школы на 1,5 тысячи мест и создание большого парка.

Владимир Абрамов подчеркнул, что Псков не должен быть серым. «Нам надо его делать красочным, красивый парк, красивые зеленые зоны», - заключил он.