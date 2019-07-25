Карантин по картофельной нематоде отменен в Псковской области

16:00, 25 июля 2019, ПАИ

В Псковской области отменен карантинный фитосанитарный режим на территории личных подсобных хозяйств по картофельной нематоде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ведомстве отметили, что специалисты провели карантинные фитосанитарные обследования на территории личных подсобных хозяйств. Они проверили 12 земельных участков площадью 1,98 га в деревнях Карамышево и Зубово Псковского района, очаги нематоды не были выявлены.

Золотистая картофельная нематода входит в перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации. При сильном поражении растение картофеля отстает в росте, ботва желтеет, стебли удлиняются, нижние листья отмирают, картофель становится мелким из-за чего резко снижается урожайность.