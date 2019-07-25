0
16:41
Начальник УМВД по Псковской области: Находим полную поддержку у губернатора по работе народных дружинников
16:16
Полиция разберется с фактами продажи мест для пересдачи экзаменов в ГАИ в Псковской области
16:05
Алексей Овсянников о борьбе с «наливайками»: Работа идет ежедневно, принимаем самое активное участие
15:41
Представитель ФАС России: У Псковской области колоссальный потенциал развития
15:13
От подрядчиков требуют поторопиться с благоустройством территории вокруг кампуса ПсковГУ
14:53
Бессрочный вид на жительство предложило ввести МВД для русскоговорящих мигрантов
14:32
В России к 75-летию Победы восстановят свыше 9500 воинских захоронений
Еще новости
Общество

Карантин по картофельной нематоде отменен в Псковской области

В Псковской области отменен карантинный фитосанитарный режим на территории личных подсобных хозяйств по картофельной нематоде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ведомстве отметили, что специалисты провели карантинные фитосанитарные обследования на территории личных подсобных хозяйств. Они проверили 12 земельных участков площадью 1,98 га в деревнях Карамышево и Зубово Псковского района, очаги нематоды не были выявлены.

Золотистая картофельная нематода входит в перечень вредителей, болезней растений и сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации. При сильном поражении растение картофеля отстает в росте, ботва желтеет, стебли удлиняются, нижние листья отмирают, картофель становится мелким из-за чего резко снижается урожайность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Начальник УМВД по Псковской области: Находим полную поддержку у губернатора по работе народных дружинников
25 июля 2019
Начальник УМВД по Псковской области: Находим полную поддержку у губернатора по работе народных дружинников
Полиция разберется с фактами продажи мест для пересдачи экзаменов в ГАИ в Псковской области
25 июля 2019
Полиция разберется с фактами продажи мест для пересдачи экзаменов в ГАИ в Псковской области
Алексей Овсянников о борьбе с «наливайками»: Работа идет ежедневно, принимаем самое активное участие
25 июля 2019
Алексей Овсянников о борьбе с «наливайками»: Работа идет ежедневно, принимаем самое активное участие
Представитель ФАС России: У Псковской области колоссальный потенциал развития
25 июля 2019
Представитель ФАС России: У Псковской области колоссальный потенциал развития
От подрядчиков требуют поторопиться с благоустройством территории вокруг кампуса ПсковГУ
25 июля 2019
От подрядчиков требуют поторопиться с благоустройством территории вокруг кампуса ПсковГУ
Бессрочный вид на жительство предложило ввести МВД для русскоговорящих мигрантов
25 июля 2019
Бессрочный вид на жительство предложило ввести МВД для русскоговорящих мигрантов
В России к 75-летию Победы восстановят свыше 9500 воинских захоронений
25 июля 2019
В России к 75-летию Победы восстановят свыше 9500 воинских захоронений
Нормативы по парковочной площади на одну квартиру увеличатся в Псковской области
25 июля 2019
Нормативы по парковочной площади на одну квартиру увеличатся в Псковской области

Идет загрузка...