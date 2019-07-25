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Общество

Средняя заработная плата участкового в Псковской области достигает 35-37 тысяч рублей

В Псковской области в последние годы наметился особый интерес к профессии участкового. На этом настаивает начальник УМВД России по региону Алексей Овсянников. 25 июля на встрече с журналистами он рассказал, что средняя заработная плата участкового в Псковской области составляет сегодня 35-37 тысяч рублей, предоставляются социальные льготы, жилье.

«Идут в участковые охотно», - цитирует Алексея Овсянникова корресподент Псковского агентства информации.

Руководитель УМВД региона добавил, что предоставляемые меры поддержки позволили разрешить кадровый вопрос.

Ежегодно в России проводится конкурс «Народный участковый». «В этом году наш сотрудник занял 22 место, это серьезные подвижки», - сказал руководитель областного ведомства и добавил, что очень многое в этом конкурсе зависит от жителей Псковской области. Их активность может позволить занять псковичам и боле высокие строчки рейтинга.

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