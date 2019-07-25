«Дачная амнистия» в России продлена до 2021 года

16:19, 25 июля 2019, ПАИ

25 июля Государственная Дума РФ приняла в третьем окончательном чтении законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года. Об этом пишет ТАСС.

Как пояснил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, до 2021 года оформить права на дома, построенные на садовых участках, можно будет в прежнем упрощенном режиме: если есть права на земельный участок, то для оформления потребуется только технический план.

«Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно», - добавил Павел Крашенинников.

Первоначально проект закона предлагал продлить «дачную амнистию» до 1 марта 2022 года, но в итоге этот срок был сокращен. Павел Крашенинников называет это решение «компромиссным», поскольку такого срока достаточно, чтобы россияне успели воспользоваться упрощенным механизмом оформления своих прав на недвижимость.