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Общество

Укомплектованность штата псковской полиции растёт

Укомплектованность штата в УМВД России по Псковской области растёт. Об этом заявил начальник Управления Алексей Овсянников в ходе пресс-конференции 25 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Алексея Овсянникова, некомплект личного состава Управления МВД по Псковской области сейчас составляет 9%.

Он также рассказал, что сотрудники полиции очень редко остаются на своих местах, идёт ротация кадров, но есть исключения. В качестве примера он привел подразделение в Дедовичах, где начальник отдела находится на своей должности уже 22 года и это, по мнению Алексея Овсянникова, один из лучших отделов.

Он отметил, что вчера в третьем чтении Государственная Дума РФ приняла поправки о сроке службы для того, чтобы сохранить костяк в органах внутренних дел.

Расширения же штата, отметил начальник УМВД, не планируется. Он пояснил, что количество сотрудников привязано к численности жителей, например, один участковый – на 3 тысячи человек.

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