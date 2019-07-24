В Пскове наградили победителей всероссийских соревнований по футболу «Колосок»

16:59, 25 июля 2019, ПАИ

В Пскове завершились всероссийские соревнования по футболу среди сельских команд «Колосок». Победителей турнира наградили 25 июля на стадионе «747», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

«Золото» соревнований завоевала команда Саратовской области, «серебро» — команда из Дагестана, «бронзу» — спортсмены из Чувашии. Призерам турнира вручили комплекты формы от Российского футбольного союза, медали и кубки. Остальным участникам турнира, в том числе и псковичам, были вручены памятные награды за участие в финальных играх.

Кроме того, организаторы назвали лучших футболистов турнира. Лучшим вратарем стал Илья Максимов из Чувашии, лучшим защитником признан Илья Копоть из Краснодарского края, лучшим нападающим — Кирим Зайналов из Дагестана, а Илья Чернобух из Саратовской области был удостоен звания «Лучший бомбардир». В специальной номинации «Приз зрительской симпатии» лучшим признан игрок команды Ивановской области Михаил Смирнов.

Один из организаторов турнира, заместитель председателя союза общественных объединений «Добровольное спортивное общество «Урожай» Олег Смирнов отметил, что соревнования прошли хорошо. По его словам, некоторые ребята до этого момента не видели даже районного центра и поездка в Псков для них стала настоящим путешествием.

Зампредседателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов и вице-президент межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад», депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов поблагодарили участников за бескомпромиссную борьбу и пригласили чаще приезжать в Псковскую область.

Всего на турнир в Псковскую область приехали более 220 спортсменов из 16 субъектов Российской Федерации, футболисты старшей возрастной группы 2004-2005 годов рождения.

Всероссийские соревнования по футболу среди сельских команд «Колосок» проводятся для того, чтобы привлечь детей, которые проживают в сельской местности, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.