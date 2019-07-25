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Общество

Полицейских наделят полномочиями составления протоколов о нарушении законов Псковской области

В Псковской области в ближайшее время сотрудников полиции наделят полномочиями по составлению протоколов по фактам нарушения регионального законодательства. Соответствующее соглашение, подписанное между администрацией области и УМВД России по Псковской области, сейчас находится на согласовании в министерстве юстиции. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, об этом 25 июля на встрече с журналистами рассказал начальник областной полиции Алексей Овсянников.

Он уточнил, что это, в первую очередь, отразится на исполнении, например, «Закона о тишине». Он принят региональным парламентом несколько лет назад, но механизмы его реализации долго время оставались недоработанными.

«Теперь у нас появится дополнительный рычаг», - пояснил Алексей Овсянников.

Он добавил, что это отразится и на некоторых деталях в части наказания за домашнее насилие, нарушений запрета на курение в общественных местах, фактов жестокого обращения с животными.

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