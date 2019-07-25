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Общество

Около 200 млн рублей получит Псковская область на музыкальные школы

Псковская область получит около 200 млн рублей на музыкальные школы. Средства выделены из резерва Правительства РФ. Об этом было объявлено на заседании кабинета министров 25 июля, сообщила Псковскому агентству информации пресс-служба Правительства РФ.

13 субъектам РФ, где прожиточный минимум пенсионеров выше среднероссийского, кабинет министров решил выделить 4 млрд 343 млн рублей на региональные социальные доплаты к пенсии. Еще около 3,1 млрд рублей регионы страны получат на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Помимо этого, принято решение направить две субсидии Иркутской области для ликвидации последствий паводка. Первая — 180 млн рублей — на компенсацию местным сельхозпроизводителям, вторая — 493 млн рублей — на восстановление мостов и дорог.

Также более 15,5 млрд рублей направят на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе, а более 620 млн рублей - на переоснащение онкодиспансера и в целом на развитие онкологической службы Мурманской области.

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