Компенсации за изъятое по суду «проблемное» жилье ввели в России

19:29, 25 июля 2019, ПАИ

Госдума РФ приняла закон, по которому покупатели квартир с «криминальным» прошлым, могут получить денежную компенсацию. Деньги полагаются тем, у кого недвижимость была изъята на основании решения суда из-за незаконных сделок с ней, сообщает ТАСС.

Согласно гражданскому кодексу суд может изъять такую недвижимость у добросовестных наследников и покупателей в случае приобретения жилья у мошенников, которым оно досталось незаконным путем.

Теперь же в случае такой ситуации государство будет выплачивать добросовестным владельцам жилья денежную компенсацию в размере суммы реального ущерба, или исходя из кадастровой стоимости изъятой недвижимости.

Чтобы получить компенсацию пострадавшему необходимо будет подать соответствующий иск, и после вступления в силу решения суда, ему будут перечислены деньги.

Закон начнет действовать с 1 января 2020 года, при этом те, кто лишился жилья до этой даты, смогут также обратиться в суд с требованием выплатить компенсацию.