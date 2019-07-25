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Общество

За сбыт опасного алкоголя оштрафован житель Бежаницкого района

Бежаницкий районный суд признал виновным местного жителя в хранении и сбыте опасного алкоголя (статья 238 УК РФ) и назначил ему наказание виде штрафа в размере шести тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

Установлено, что обвиняемый в апреле 2019 года вначале хранил, а потом сбыл спиртное, не отвечающие требованиям безопасности. Алкоголь объемом 0,48 литра у мужчины в рамках «проверочной закупки» приобрел полицейский.

После этого стражи порядка осмотрели дом обвиняемого. Здесь правоохранительные органы изъяли ещё 0,96 литра аналогичной жидкости, которая предназначалась для последующего сбыта. Согласно заключению экспертизы, это спиртное не отвечает предъявляемым к пищевым продуктам требованиям безопасности и представляет опасность для жизни и здоровья потребителей.

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