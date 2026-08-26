Какие прививки нужно сделать в конце лета и осенью, расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове

07:02, 26 августа 2026, ПАИ

Перед началом нового учебного года родителям важно проверить, все ли профилактические прививки сделаны у ребёнка и когда планировать вакцинацию от гриппа. Почему прививочную кампанию стоит планировать заранее, какие вакцинации особенно актуальны осенью и что делать, если ребенок недавно переболел или боится уколов, расскажут врачи в новом проекте «Радио Дача» (101.5 FM) под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

Также речь пойдет о вакцинации от гриппа, которая доступна детям с шести месяцев, и о прививках, предусмотренных национальным календарем.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.